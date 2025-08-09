Σε ύφεση η φωτιά στην Ανατολική Αττική - Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν
14:01 - 09 Αυγ 2025

Υπό έλεγχο τέθηκε από τις 10:00 η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν συνεχώς για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν δύο έντονες αναζωπυρώσεις στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα. Όλη τη νύχτα ήταν σε επιφυλακή περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Στην ίδια διαδικασία είχε εμπλακεί και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε. «Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».

Ο δήμαρχος Σαρωνικού τόνισε ότι η εκκένωση των οικισμών Αγίου Νικολάου και Μαύρου Λιθαριού έγινε άμεσα, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφυγιού και Θυμαρίου. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε και η περιοχή Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. «Με την αρωγή της ομάδας ΔΙΑΣ και εθελοντών απομακρύναμε τους πλέον ανήμπορους κατοίκους προς τα Κέντρα Υγείας και τις δημοτικές δομές, ενώ οι νεότεροι παρέμειναν συμμετέχοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης και διασφάλισης της περιουσίας τους», τόνισε ο δήμαρχος Λαυρίου. Ακόμα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διάσωση περίπου 50 ζώων, τα οποία περιμάζεψαν μέλη της διαδημοτικής φιλοζωικής ΔΙΚΕΠΑΣ και εθελοντές, «και μπορούν να παραλάβουν σήμερα οι ιδιοκτήτες τους».

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατήρησε ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα.

Σε ό,τι αφορά στις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή νερού που σημειώθηκαν για περίπου μία ώρα στην περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημέρωσε ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε μέσω μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος για να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ παράλληλα προχωρά και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 16:44
