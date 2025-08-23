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Δερβενοχώρια: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς
Ειδήσεις
11:57 - 23 Αυγ 2025

Δερβενοχώρια: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πανακτό Δερβενοχωρίων Βοιωτίας το πρωί του Σαββάτου (23/8).

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε λίγη ώρα μετά τη φωτιά στην Οινόη και έχει, μέχρι στιγμής, προκαλέσει την κινητοποίηση 90 πυροσβεστών.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Δερβενοχώρια και Λεύκα και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες: 90 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρες ομάδες, 25 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το firealert.gr η φωτιά από τις 11.45 παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 12:53
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