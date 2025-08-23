Πάτμος: Πρόβλημα στον βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες», λέει ο δήμαρχος – Παρέμβαση εισαγγελέα

Αναστάτωση έχει προκληθεί μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για λύματα στην Πάτμο, τα οποία καταλήγουν στις βρύσες των σπιτιών, αλλά και στη θάλασσα, λόγω δυσλειτουργίας στον βιολογικό καθαρισμό. Ο δημαρχός του νησιού διέψευσε ότι τα λύματα διοχετεύονται στη θάλασσα, ωστόσο ήδη παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Δωδεκανήσου προκαταρκτική εξέταση που αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας αυτής είναι – σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα – η ανεπεξέργαστη απόρριψη λυμάτων απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας μόλυνση ενώ έντονο είναι και το πρόβλημα της δυσοσμίας σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Όπως μετέδωσε το τοπικό Μέσο «Πατμιακά Χρονικά» τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνον στον υποθαλάσσιο αγωγό, αλλά κυρίως στο ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Καταγγελίες από κατοίκους του νησιού

Κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι το βράδυ βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στις δεξαμενές του Βιολογικού, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν.

Καθώς τα λύματα παραμένουν στάσιμα, η δυσοσμία εξαπλώνεται, ενώ το πρωί οι κρουνοί ανοίγουν και τα απόβλητα διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους. Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκαλούν οι εικόνες με το καφέ νερό που τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών στο νησί.

Διαψεύδει ο δήμαρχος – Τα προβλήματα οφείλονται στην παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης

Λόγο για «δημοσιογραφική αλητεία» έκανε ο δήμαρχος της Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (29/8) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, και διαψεύδοντας ότι τα λύματα διοχετεύονται στη θάλασσα ή στα σπίτια των κατοίκων.

Πρόκειται για «ισχυρισμό που παρουσιάζεται ως πραγματικό γεγονός», είπε ο δήμαρχος του νησιού, τονίζοντας ότι δεν προκύπτει κατά κανέναν τρόπο ότι το καφέ νερό που φαίνεται στα βίντεο πως τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών έχει σχέση με τα λύματα.

«Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης», είπε ο δήμαρχος, αποδίδοντας την κακή ποιότητα του νερού στην παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης στη «χώρα» του νησιού.

«Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου», ανέφερε ακόμη, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πάτμου καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων και ψευδών πληροφοριών, προκειμένου να πλήξουν – όπως είπε – το νησί ή τον ίδιο προσωπικά.

Δήλωσε, μάλιστα, ότι έχει επικοινωνήσει με την ΕΥΔΑΠ, κλιμάκιο της οποίας θα φτάσει αύριο (24/8) στο νησί, ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που κάνουν χρήση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Μάλιστα, αναμένεται να μεταβεί στο νησί και ειδική ομάδα της ΕΥΔΑΠ για την άμεση επαναλειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

«Το βασικό πρόβλημα έγκειται στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις, για την αντικατάσταση των οποίων, έχουν εξοικονομηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιδήμαρχος του νησιού, Θωμάς Υψηλάντης, δήλωσε πως ακόμη «και τη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα έργο αρκετά παλαιό που πρέπει να συντηρείται συνεχώς».