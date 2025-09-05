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Κρητική μαφία: Προφυλακίστηκαν και τα δύο αδέρφια «εγκέφαλοι» της οργάνωσης
Ειδήσεις
20:38 - 05 Σεπ 2025

Κρητική μαφία: Προφυλακίστηκαν και τα δύο αδέρφια «εγκέφαλοι» της οργάνωσης

Reporter.gr Newsroom
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Αφού απολογήθηκαν για την πρώτη δικογραφία, που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο ανακριτής εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης, αυτή τη φορά για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά υποθέσεις εκβιασμών και εμπλοκή με εκκλησιαστική περιουσία, αποφασίζοντας την προσωρινή τους κράτηση. Τα αδέλφια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (9/9).  

Οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων συνεχίζονται ενώ έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ακόμη πέντε άτομα.

Οι σημερινές απολογίες σχετίζονται με ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τοκογλυφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και παρεμβάσεις σε κρατικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δεύτερη ποινική δικογραφία περιλαμβάνει επίσης βαρύτατες κατηγορίες, όπως εμπορία επιρροής με τη συνεργασία μεσαζόντων, επανειλημμένες δωροδοκίες δημοσίων υπαλλήλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιθανή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, εκβιασμούς, απόπειρες απάτης με ζημιά που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, αλλά και ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες και οικονομικά εγκλήματα κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Μάλιστα, κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να πωλούσαν όπλα μέσω διαδικτύου, με τιμές που κυμαίνονταν από 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Άνοιγμα λογαριασμών και θυρίδων

Ένα από τα επόμενα κρίσιμα βήματα της έρευνας είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, από την ΑΑΔΕ.

Οι «κωδικοί» του «Στρατηγού» και του «Αυστραλού»

Δύο άτομα που θεωρούνται κομβικά για την υπόθεση φέρουν τα ψευδώνυμα «Στρατηγός» και «Αυστραλός». Ο πρώτος, ηλικίας 68 ετών και γνώριμος των διωκτικών αρχών, είχε εμπλακεί ξανά στο παρελθόν σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και βρίσκεται αυτή τη στιγμή προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί σε επιχείρηση κατά την οποία προσπάθησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνταν έξω από το σπίτι του στα Χανιά. Από τις παρακολουθούμενες συνομιλίες προκύπτει ότι ο «Στρατηγός» ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στη χρήση της γλώσσας του, κάνοντας χρήση κωδικών και συνθημάτων, ειδικά στις επικοινωνίες του με τον «Αυστραλό», έτερο φερόμενο ηγετικό μέλος της ομάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 23:01
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