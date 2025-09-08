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Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις
Ειδήσεις
17:00 - 08 Σεπ 2025

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σε όλο το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

Συνολικά έγιναν 12.675 αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 3 οδηγοί και να βεβαιωθούν 173 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι σε φορτηγά για την κατάσταση των ελαστικών τους. Καταγράφηκαν 32 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 32 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες οδήγησης.

Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους με αμείωτη ένταση.

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