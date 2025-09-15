Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες - Οι ποινές

Ποινές φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη, με αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τις ψευδείς καταθέσεις και τις ψευδείς καταμηνύσεις σε βάρος πολιτικών.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, γνωστός με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση που στρεφόταν κατά των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τις υπόλοιπες καταγγελίες δεν προέκυψε ακλόνητη πεποίθηση ενοχής, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να διατηρεί επιφυλάξεις.

Αντίστοιχα, η Μαρία Μαραγγέλη, που είχε καταθέσει υπό την ψευδωνυμία «Αικατερίνη Κελέση», κρίθηκε ένοχη για ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή τους για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, ζητώντας ωστόσο την απαλλαγή τους από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης για λόγους νομικής φύσεως.

Το δικαστήριο απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντικη περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.