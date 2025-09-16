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Κενά και ελλείψεις στην εκπαίδευση - Διαμαρτυρίες γονέων μαθητών με αναπηρία
Ειδήσεις
11:34 - 16 Σεπ 2025

Κενά και ελλείψεις στην εκπαίδευση - Διαμαρτυρίες γονέων μαθητών με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Τις έντονες διαμαρτυρίες χιλιάδων γονέων μαθητών με αναπηρία, χρόνια/σπάνια πάθηση ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες μεταφέρει με επείγουσα επιστολή της (επισυνάπτεται) στην υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη η ΕΣΑμεΑ, αναφορικά με τις ελλείψεις και τα κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παρόμοιες καταγγελίες και ανακοινώσεις έχουν δημοσιεύσει η ΑΔΕΔΥ για ελλείψεις σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικούς Νοσηλευτές, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΕΒΠ, ενώ η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητούσε έγκαιρα, ήδη από τον Μάιο του 2025, την εγγυημένη κάλυψη όλων των εγκεκριμένων γνωματεύσεων για Παράλληλη Στήριξη (Π.Σ.), σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ΠΡΙΝ από την έναρξη του σχολικού έτους 2025 - 2026, με σταθερό και εξειδικευμένο προσωπικό, βάσει των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και όχι με δημοσιονομικά τεχνάσματα ή ποσοτικούς περιορισμούς.

Οι διαχρονικές ελλείψεις και δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής των μαθητών/τριών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς εμπόδια και με ίσους όρους με τους μαθητές και μαθήτριες χωρίς αναπηρία, χρόνια ή/και σπάνια πάθηση, όπως το Σύνταγμα και η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν.4074/2012) επιτάσσουν, οδηγώντας τους, κατά συνέπεια, στον έμμεσο αποκλεισμό τους, ακόμα και στην πρόωρη και ατελή έξοδό τους από αυτή.

Για μία ακόμη σχολική χρονιά, χιλιάδες μαθητές/τριες με αναπηρία, λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται σε εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, Παράλληλης Στήριξης, Τμημάτων Ένταξης, και σε ΕΒΠ και σχολικούς νοσηλευτές για την κάλυψη των αναγκών τους, στερούνται το δικαίωμά τους σε ένα σύστημα συνεκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κοινωνίας που αποδέχεται τη διαφορετικότητα και σέβεται τα ανθρώπινα και ατομικά τους δικαιώματα.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών με αναπηρία, με χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση με συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα της χώρας, η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012).

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