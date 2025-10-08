Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο (9/10) εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, έπειτα από νέα παραγγελία της Αστυνομίας, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή τεχνικού συμβούλου εκ μέρους της οικογένειας στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταφή θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και καθοριστεί το πλαίσιο των εξετάσεων.

Νέο έγγραφο προς την οικογένεια

Τις επόμενες ημέρες, η Αστυνομία αναμένεται να αποστείλει νέο επίσημο έγγραφο προς την οικογένεια του 22χρονου, στο οποίο θα ζητείται να προσδιορίσει τις ακριβείς εξετάσεις που επιθυμεί να διενεργηθούν στη σορό, καθώς και να ορίσει τον τεχνικό της σύμβουλο.

Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληρότητας της διαδικασίας, καθώς η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του νεαρού.

Όπως προβλέπεται από την προκαταρκτική εξέταση που διεξάγει η Αστυνομία, στην εκταφή θα παρίστανται:

Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί αρμοδίως, Και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ντένη Ρούτσι.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκταφής θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των εμπλεκομένων.