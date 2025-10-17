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Κώτσηρας: Τον Νοέμβριο η καταβολή δύο μόνιμων επιδομάτων αυτόματα - Τι ισχύει για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική
12:16 - 17 Οκτ 2025

Κώτσηρας: Τον Νοέμβριο η καταβολή δύο μόνιμων επιδομάτων αυτόματα - Τι ισχύει για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Από τον Νοέμβριο ξεκινά η εφαρμογή δύο μόνιμων μέτρων στήριξης που θα ενισχύσουν συνολικά περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Τα δύο μέτρα αφορούν την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ και το επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, τα οποία, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κώτσηρας, θεσμοθετήθηκαν μόνιμα και θα καταβάλλονται κάθε χρόνο από φέτος και στο εξής.

Επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ

Η επιδότηση ενοικίου αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες, με τα ποσά να φτάνουν έως 800 ευρώ ή 50 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Μάλιστα, μια οικογένεια μπορεί να λάβει στήριξη και για την κύρια κατοικία και για τη φοιτητική, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά όρια:

  • έως 20.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
  • έως 28.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί,
  • για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Περιουσιακά κριτήρια:

  • έως 120.000 ευρώ για άτομα,
  • έως 120.000 + 20.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή παιδί.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, μετά από διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

Ακόμη και όσοι δεν συμπλήρωσαν τον σχετικό κωδικό 089 στη φορολογική τους δήλωση, θα λάβουν το επίδομα μέσω ελέγχων που θα γίνουν με βάση τα δεδομένα των παροχών ρεύματος.

«Στόχος μας είναι όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση χωρίς γραφειοκρατία», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

Ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους

Το δεύτερο μέτρο αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι θα λαμβάνουν ετήσιο βοήθημα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο., ενώ για ζευγάρι συνταξιούχων, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ. Το επίδομα αναμένεται να δοθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους ανάμεσα στις 10 με 20 Νοεμβρίου.

Κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας:

  • Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά,
  • Έως 26.000 ευρώ για έγγαμους,
  • Ανώτατη αξία ακίνητης περιουσίας: 200.000 ευρώ για άτομα και 300.000 ευρώ για ζευγάρια.

Δεν απαιτείται καμία αίτηση, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Η καταβολή θα γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου.

«Το μέτρο είναι μόνιμο και δεν εξαρτάται από την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων», τόνισε ο Υφυπουργός.

Η ανάπτυξη να φτάνει στην τσέπη του πολίτη

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι οι δύο παρεμβάσεις αποτελούν «το κοινωνικό μέρισμα της βελτίωσης της οικονομίας» και εντάσσονται σε μια ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική στήριξης των εισοδημάτων.

«Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε Έλληνα πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να δώσουμε κάτι μόνο φέτος, αλλά κάθε χρόνο, σταθερά και θεσμοθετημένα, να επιστρέφει στους πολίτες το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προόδου».

Οι δύο αυτές παροχές, μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, συνθέτουν, σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, ένα πακέτο μέτρων που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 14:23
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