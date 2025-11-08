Κάτω Αχαΐα: Κατέρρευσε 13χρονος σε σχολείο μετά από χρήση κάνναβης

Αναστάτωση επικράτησε στο Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, όταν ένας 13χρονος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το περιστατικό συνδέεται με χρήση κάνναβης. Λίγο αργότερα, το παιδί παρουσίασε έντονους σπασμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι ο 13χρονος είχε προμηθευτεί τη ναρκωτική ουσία από δύο συμμαθητές του, ηλικίας 15 ετών, οι οποίοι φέρονται να του την πώλησαν έναντι 15 ευρώ. Οι δύο έφηβοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και πέντε γονείς των ανηλίκων, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν επιδείξει αμέλεια στην εποπτεία των παιδιών τους και δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τη δράση τους.

Το περιστατικό αποκάλυψε ένα ανησυχητικό φαινόμενο διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Το μεσημέρι της Παρασκευής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στη σύλληψη τριών μαθητών και σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.