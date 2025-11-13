ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες σε Αττική, Κόρινθο και Κορυδαλλό

Οι έρευνες διεξάγονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στην Κόρινθο, καθώς και εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όπου φαίνεται να είχε «πυρήνα» επικοινωνίας η εγκληματική ομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή άλλους δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη και αναλυτική ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. μέσα στις επόμενες ώρες.