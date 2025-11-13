Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα
Πολιτική
23:30 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την άφιξη της στην Ελλάδα, στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 μίλησε με θερμά λόγια για την Ελλάδα τονίζοντας ότι την αισθάνεται ήδη σαν το σπίτι της. 

Όπως τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης, από την πρώτη στιγμή της άφιξη της οι Έλληνες την αγκάλιασαν δείχνοντας την αγάπη τους και αισθάνεται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για μήνες και όχι μόνο μερικές μέρες.

Στην συνέχεια ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ την επέλεξε προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και να προχωρήσει τις ενέργειες που χρειάζονται ώστε να υπάρξει ενεργειακή αυτονομία, προσθέτοντας: «Η ενεργειακή ανεξαρτησία, ισούται άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία». Τόνισε, ακόμη, ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστος σύμμαχο στην περιοχή, σημαντικό σύμμαχο τόσο στον αμυντικό τομέα, όσο και στον οικονομικό πλέον.

Όπως τόνισε “υπογράψαμε τόσες πολλές συμφωνίες για την ενέργεια”, προσθέτοντας ότι “καταφέραμε τόσα πολλά σε τόσο λίγες μέρες”.

Στην συνέχεια, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν σημαντικό σύμμαχο της την Ελλάδα και για το λόγο αυτό την επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ερώτηση για την αμφισβήτηση της Τουρκίας όσον αφορά τις εξορύξεις στα οικόπεδα της Κρήτης τόνισε ότι η χώρα της παραμένει ισχυρή σύμμαχος για την Ελλάδα και την στηρίζει σε θέματα κυριαρχίας. Αναφέρθηκε διεξοδικά, στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ, τόσο γεωπολιτικά όσο και ενεργειακά, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία και την Κίνα.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία», τόνισε συγκεκριμένα.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία τόνισε ότι “δεν υπάρχει καμία πιθανότητα” μιας και είναι μια απόφαση τόσο του Κογκέσου όσο και της Γερουσίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7xds66xtqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπόσχεση να "φέρει" τον Τραμπ στην Ελλάδα

Η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε ότι θα ήταν ευτυχής συγκυρία να καταφέρει να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ επίσκεψη στην Ελλάδα και να βγάλει λόγο κάτω από την Ακρόπολη. Όπως τόνισε “του το έχω ζητήσει” και πρόσθεσε ότι ελπίζει να τα καταφέρει γιατί έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, “δουλεύει σκληρά” συμπλήρωσε. Μάλιστα, τόνισε ότι αν μέσα σε λίγες μέρες κατάφερε να φέρει στην χώρα μας δύο υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ, είναι σίγουρη ότι θα καταφέρει να φέρει και τον ίδιο.

Στην συνέχεια, αναφερόμενη εκ νέου στην σημασία που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην σχέση τους με την Ελλάδα έφερε ως παράδειγμα την επίσκεψη ενός κορυφαίου υπουργού των ΗΠΑ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δύο μάλιστα φορές σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι ζεστές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, στις διμερείς σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση και στη στρατηγική που προωθεί η αμερικανική πολιτική υπό τον Πρόεδρο Τραμπ για περιφερειακή σταθερότητα, Ουκρανία, Γάζα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ως "βάση" για όλα αυτά την Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 00:40
