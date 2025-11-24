Συνάντηση του Τσαβδαρίδη με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (Ο.Ε.Ζ.Ε.), παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Ιωάννης Γλυκός, ο Γραμματέας της Ο.Ε.Ζ.Ε., κ. Παναγιώτης Στεργίου, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος Κουτόβας και κ. Τάσος Παγούρας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως ζητήματα αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα και τα αιτήματα παράτασης της προθεσμίας απογραφής στο Open Business της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της ανάρτησης σε αυτό των δικαιολογητικών τους.

Συζήτηση έγινε και για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για το θέμα της πώλησης προσυσκευασμένων προϊόντων στα καταστήματα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Τσαβδαρίδης, άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της Ο.Ε.Ζ.Ε., αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, και δεσμεύτηκε για την άμεση εξέταση των αιτημάτων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η στήριξη των επαγγελματιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, στοχεύει διαρκώς στην εξεύρεση λύσεων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς.