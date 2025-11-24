ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση του Τσαβδαρίδη με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας
Ειδήσεις
14:41 - 24 Νοε 2025

Συνάντηση του Τσαβδαρίδη με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (Ο.Ε.Ζ.Ε.), παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Ιωάννης Γλυκός, ο Γραμματέας της Ο.Ε.Ζ.Ε., κ. Παναγιώτης Στεργίου, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος Κουτόβας και κ. Τάσος Παγούρας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως ζητήματα αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα και τα αιτήματα παράτασης της προθεσμίας απογραφής στο Open Business της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της ανάρτησης σε αυτό των δικαιολογητικών τους.

Συζήτηση έγινε και για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για το θέμα της πώλησης προσυσκευασμένων προϊόντων στα καταστήματα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Τσαβδαρίδης, άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της Ο.Ε.Ζ.Ε., αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, και δεσμεύτηκε για την άμεση εξέταση των αιτημάτων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η στήριξη των επαγγελματιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, στοχεύει διαρκώς στην εξεύρεση λύσεων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Τσαβδαρίδης: Συνάντηση με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος και τη ΓΣΕΒΕΕ
Εργασιακά

Τσαβδαρίδης: Συνάντηση με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος και τη ΓΣΕΒΕΕ

Τσαβδαρίδης: Μήνυμα στήριξης στην ελληνική βιομηχανία στα 50 χρόνια της ΣΕΚΑΠ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τσαβδαρίδης: Μήνυμα στήριξης στην ελληνική βιομηχανία στα 50 χρόνια της ΣΕΚΑΠ

Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Θεοδωρόπουλου (ΣΒΑΠ): Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Οικονομία

Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Θεοδωρόπουλου (ΣΒΑΠ): Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ