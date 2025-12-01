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Ο Ξυλούρης... απειλεί ότι θα εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή
Ειδήσεις
12:15 - 01 Δεκ 2025

Ο Ξυλούρης... απειλεί ότι θα εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»), αναμένεται να πάει τελικά να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με φιλικό του πρόσωπο, μάλιστα, "απειλεί" πως θα είναι ιδιαίτερα "ομιλητικός".

Σύμφωνα με το OPEN, ο Ξυλούρης διεμήνυσε ότι: «Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους».

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

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