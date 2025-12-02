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Αστυνομική επιχείρηση σε εργαστήριο πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Μία σύλληψη
Ειδήσεις
19:18 - 02 Δεκ 2025

Αστυνομική επιχείρηση σε εργαστήριο πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Μία σύλληψη

Reporter.gr Newsroom
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Στα ίχνη 58χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών κατ’ εξακολούθηση, έφθασε – στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (1/12) στην Κυψέλη – το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.  

Πιο αναλυτικά, κατόπιν πολύμηνης έρευνας, έπειτα από κατάλληλη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε ο 58χρονος, ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος (High Value Target).

Η δράση του

Τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Έχοντας ως σημείο συνάντησης κατάστημα-καφετέρια σε περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του.

Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, διατηρούσε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, το οποίο βρισκόταν πλησίον της καφετέριας, με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερη οικία, ως χώρο απόκρυψης των υποψηφίων ατόμων για παράνομη διακίνηση.

Ο 58χρονος σύναπτε συμφωνίες για την παράνομη προώθηση μεταναστών, με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από 2.000 έως και 3.500 ευρώ το άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων αποκόμιζε από 600 έως 900 ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Αφού λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, κατήρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

  • 113 δελτία ταυτότητας
  • 14 διαβατήρια
  • άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου
  • 2 κάρτες ασφάλισης
  • 130 χαρτόσημα
  • 2 φορητοί ηλεκτρονικοίμ υπολογιστές
  • 4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)
  • πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής
  • 7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων
  • 5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης
  • 5 πρέσες χειρός
  • 30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • πλήθος γραφικής ύλης
  • 2 κινητά τηλέφωνα
  • Ι.Χ.Ε και
  • 1.925 ευρώ.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Προκειμένου να διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών διατηρεί συνεργασία με τη Europol, ειδικός εμπειρογνώμονας της οποίας συνδράμει στην ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση της κινητής μονάδας δεδομένων (Mobile Office).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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