ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός
Ειδήσεις
10:21 - 04 Δεκ 2025

Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λεωφορείο που μετέφερε περίπου 25 εργαζόμενους εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, καθώς ο οδηγός υπέστη έμφραγμα την ώρα που οδηγούσε.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγός του ιδιωτικού λεωφορείου κατέληξε.

Ως προς τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την ώρα που το λεωφορείο κινείτο με κατεύθυνση την Πτολεμαΐδα, μεταφέροντας εργαζόμενους στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έπιασε το τιμόνι ακινητοποιώντας το λεωφορείο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί των επιβαινόντων.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Χωρίς σημάδια ανάκαμψης η γερμανική οικονομία το 2025
Ειδήσεις

ifo: Χωρίς σημάδια ανάκαμψης η γερμανική οικονομία το 2025

«Από τον Μονέ στον Γουόρχολ»: Μια μοναδική έκθεση στο Ίδρυμα Γουλανδρή
Magazino

«Από τον Μονέ στον Γουόρχολ»: Μια μοναδική έκθεση στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ράλι του ιαπωνικού Nikkei
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ράλι του ιαπωνικού Nikkei

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2082 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2082 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες
Ειδήσεις

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων
Εργασιακά

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League
Ειδήσεις

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

ΥΠΕΘΟ : Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα νέα μέτρα - Οι προσθήκες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ