Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός

Λεωφορείο που μετέφερε περίπου 25 εργαζόμενους εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, καθώς ο οδηγός υπέστη έμφραγμα την ώρα που οδηγούσε.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγός του ιδιωτικού λεωφορείου κατέληξε.

Ως προς τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την ώρα που το λεωφορείο κινείτο με κατεύθυνση την Πτολεμαΐδα, μεταφέροντας εργαζόμενους στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έπιασε το τιμόνι ακινητοποιώντας το λεωφορείο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί των επιβαινόντων.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.