Καρδίτσα: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το γραφείο του Τσιάρα

Ομάδα αγροτών επιχείρησε να προσεγγίσει το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Ωστόσο, δύο αστυνομικές κλούβες έχουν δημιουργήσει φραγμό, εμποδίζοντας την προσέγγισή των αγροτών.

Πιο συγκεκριμένα, στο δρόμο έχει συγκεντρωθεί κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ, με αποτέλεσμα να σημειώνονται έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των αγροτών και των αστυνομικών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το γραφείο του υπουργού, ζητώντας την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων και δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στην Καρδίτσα και θα παραμείνουν όσο χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαμαρτυρία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, κατηγορεί τον υπουργό και τον καλεί να δώσει εντολή για να ανοίξουν οι δρόμοι. Οι αγρότες δηλώνουν χαρακτηριστικά: «Θα περάσουμε με τα τρακτέρ», προσθέτοντας πως οι κλούβες αποτελούν «την απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

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Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε την Κυριακή (7/12), κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του μπλόκου Ε-65, ως μορφή διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

Επιπλέον, στη συνέλευση αποφασίστηκε αντιπροσωπεία του μπλόκου να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Πέμπτη, στις 10 το πρωί.

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