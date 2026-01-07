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Στον εισαγγελέα το βίντεο με τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη για χρήση ecstasy
Ειδήσεις
18:01 - 07 Ιαν 2026

Στον εισαγγελέα το βίντεο με τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη για χρήση ecstasy

Reporter.gr Newsroom
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Στις εισαγγελικές αρχές διαβιβάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία βίντεο στο οποίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης, προχωρά σε προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast, και πλέον εξετάζονται από τη Δίωξη Ναρκωτικών και την εισαγγελική Αρχή για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Στο βίντεο, ο κ. Βαρουφάκης παραδέχεται ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, ενώ σημειώνει ότι προτιμά τη μαριχουάνα, την οποία χαρακτηρίζει «πιο ευχάριστη». Οι προσωπικές αυτές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει δημόσια συζήτηση, καθώς επανέρχονται στην επικαιρότητα θέματα σχετικά με την προσωπική ζωή και τη δημόσια παρουσία πολιτικών προσώπων.

Η Δίωξη Ναρκωτικών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, απέστειλε το βίντεο στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν αν προκύπτουν στοιχεία που να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι Αρχές θα ζητήσουν περαιτέρω ενέργειες ή αν η υπόθεση θα κλείσει ως απλή καταγραφή των δηλώσεων.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια εικόνα του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος, εκτός από πολιτικός, έχει διατηρήσει και έντονη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και podcasts, στα οποία συχνά εκφράζει ανοιχτά προσωπικές απόψεις και εμπειρίες.

Πριν λίγες ημέρες ο Γιάνης Βαρουφάκης στο podcast, αναφέρθηκε στη χρήση ναρκωτικών που έχει κάνει στο παρελθόν λέγοντας ότι «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Έπειτα ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Η δήλωση αυτή του Βαρουφάκη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «καραγκιόζη και επικίνδυνο».

Σε απάντηση ο Γιάνης Βαρουφάκης με σημερινή του ανάρτηση ανέφερε: «Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδα Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 18:20
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