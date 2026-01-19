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Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο
Ειδήσεις
00:17 - 19 Ιαν 2026

Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο

Reporter.gr Newsroom
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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης οκτώ ατόμων που έπεσαν σε χαράδρα στον Ταϋγετο και έμειναν εκεί εγκλωβισμένοι για ώρες.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωσή τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης. Η διάσωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της. Αναμένεται επίσης να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.

Οι ορειβάτες μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης. Δύο εξ αυτών που ήταν τραυματίες, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης. Πάντως, δεν έχουν κάτι το σοβαρό.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 00:27
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