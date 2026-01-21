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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
Ειδήσεις
18:30 - 21 Ιαν 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και έχουν προκαλέσει συσσώρευση υδάτων.

Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • Στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Μοσχάτου.

  • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

  • Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.

  • Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.

  • Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις σχετικές υποδείξεις και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην κυκλοφορία.

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