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Κατσαφάδος: Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία
Ειδήσεις
11:59 - 23 Ιαν 2026

Κατσαφάδος: Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία

Reporter.gr Newsroom
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Στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews μίλησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος, αναφορικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Όπως εξήγησε ο κ. Κατσαφάδος, στελέχη και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, έχουν ήδη μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Στόχος τους είναι η καταγραφή των ζημιών και οι αυτοψίες στις κατοικίες των πολιτών.

«Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού», ανέφερε ο υφυπουργός, προσθέτοντας πως η συνάντηση αυτή θα έχει στόχο τη δημιουργία ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος για τις αποζημιώσεις, αλλά και για τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για έργα πρώτης ανάγκης σε υποδομές που υπέστησαν ζημιές.

Όσον αφορά τις ζημιές σε οχήματα, ο κ. Κατσαφάδος υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους για φυσικές καταστροφές. Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, σημείωσε ότι η διαδικασία περιλαμβάνει αυτοψία από τα κλιμάκια, η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα Ε1 και Ε9, τα οποία οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στον δήμο τους για να ολοκληρωθεί η αίτηση και να καταβληθούν τα χρήματα.

Παράλληλα, ο υφυπουργός τόνισε ότι η αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών υποδομών θα προχωρήσει με βάση τα αιτήματα των δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης θα καθοριστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Η διαδικασία και τα ποσά των αποζημιώσεων

Σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών, ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, οι πολίτες θα πρέπει να καταθέτουν στον δήμο τους την αίτηση μαζί με το δελτίο αυτοψίας και τα Ε1 και Ε9. Ο δήμος θα συλλέγει τα έγγραφα και θα τα στέλνει στο υπουργείο, με αποτέλεσμα η αποζημίωση να καταβάλλεται μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Όσον αφορά τα ποσά, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι οι αποζημιώσεις για οικοσκευές θα κυμαίνονται στα 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών θα ανέρχεται στα 600 ευρώ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το επίπεδο του νερού που εισήλθε σε κάθε οίκημα, όπως καταγράφεται από τα συνεργεία.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από συνεργεία της Περιφέρειας και ότι στη συνεδρίαση του μεσημεριού θα συμμετάσχει και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να καθοριστεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ταχεία αποζημίωση των επιχειρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 12:39
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