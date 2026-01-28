Πυροσβεστική: Πολύμηνη υπόγεια διαρροή προπανίου η αιτία της τραγωδίας στη Βιολάντα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρουσία του Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγου Αναστάσιου Μιχαλόπουλου, προχωρά σε ανακοινώσεις σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με αναφορά στον τρόπο και τον χρόνο κινητοποίησης των δυνάμεων της Πυροσβεστικής κατά τις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν το συμβάν.

Όπως τόνισε ο κ. Μιχαλόπουλος, από εξειδικευμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αζώτου, εντοπίστηκε διαρροή στο έδαφος, η οποία εκτιμάται ότι υφίστατο για μεγάλο χρονικό διάστημα και με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης έγινε η έκρηξη. Παράλληλα, καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου στον χώρο.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μιχαλόπουλος ανέφερε για το δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων με την επωνυμία «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περί ώρα 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περί ώρα 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περί ώρα 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στην αρμόδια εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δυο στελέχη της Βιολάντα

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγήθηκαν σήμερα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για:

ανθρωποκτονία από αμέλεια,

πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια,

πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Σήμερα αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της εισαγγελέως.