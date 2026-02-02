Ρουβίκωνας: Μπέρδεψε τις εγκαταστάσεις της Βιολάντα και χτύπησε άλλη επιχείρηση – Θα την αποζημιώσει

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2), όταν μέλη της συλλογικότητας εισήλθαν σε αύλειο χώρο επί των οδών Κύμης και Κερασιάς, αφού προηγουμένως πήδηξαν τα κάγκελα του οικοπέδου. Εκεί προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές με βαριοπούλες, καταστρέφοντας πλήρως τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου, ενώ κατέγραψαν την ενέργειά τους σε βίντεο.
Στην πορεία αποδείχθηκε ότι ο χώρος που δέχθηκε την επίθεση δεν σχετίζεται με τη Βιολάντα, αλλά ανήκει σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών υλικών και του φυτοχώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τηλεοπτική σταθμοί, τα πραγματικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας βρίσκονται ακριβώς πίσω από το συγκεκριμένο κτίριο, γεγονός που εξηγεί και τη σύγχυση των δραστών
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινήθηκαν προς το πρώτο κτίριο που βρέθηκε μπροστά τους μετά την είσοδό τους στον χώρο, χωρίς να ελέγξουν αν επρόκειτο για τον στόχο της παρέμβασης. Επομένως ζημιώθηκε μία επιχείρηση άσχετη επιχείρηση, η οποία θα κληθεί πιθανότατα να πληρώσει τον λογαριασμό για ένα τραγικό περιστατικό με το οποίο δεν σχετίζεται…
{https://exchange.glomex.com/video/v-dg49y0zh20ht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Ανακοίνωση του Ρουβίκωνα - Θα αποζημιωθεί η εταιρεία για τις ζημιές
Σε σχετική ανακοίνωση που απέστειλε τη Δευτέρα (2/2) ο Ρουβίκωνας στα Μέσα, αναφέρει πως «η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες της.
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται:
«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.
Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.»