ΕΛΑΣ: Επίσημη επιβεβαίωση ότι η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε στη Γερμανία

Στη Γερμανία – και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη – έχει ταξιδέψει η 16χρονη Λόρα, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η Ελληνική Αστυνομία, μετά από ενημέρωση που έλαβε από την αεροπορική εταιρεία Lufthansa.

Την πληροφορία γνωστοποίησε σήμερα (Τρίτη, 3/2) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες των Αρχών να διασταυρώσουν τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η Lufthansa απάντησε μετά από πέντε επίσημα αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ. και ύστερα από 25 ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση για τη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν ακόμη δηλωθεί η εξαφάνισή της από την οικογένειά της.

«Πριν από λίγη ώρα η εταιρεία απάντησε επίσημα στην Ελληνική Αστυνομία ότι η ανήλικη ταξίδεψε στο εξωτερικό με αεροσκάφος της, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα από τις 12 Ιανουαρίου. Από την πρώτη στιγμή η ανήλικη αναζητείται στη Γερμανία και πλέον η υπόθεση χειρίζεται από τις γερμανικές Αρχές», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την πληροφορία ότι η 16χρονη που αναζητείται έχει φύγει για Γερμανία, έδωσε αρχικά ο πατέρας της, ο οποίος επικοινώνησε και με την αεροπορική εταιρεία. Σε κατάθεσή του στην Αστυνομία φέρεται να είπε, ωστόσο, ότι η οικογένεια δεν έχει κανέναν συγγενή ή γνωστό στη Φρανκφούρτη, αλλά στο Αμβούργο, όπου υπάρχουν και φίλοι, αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της Λόρας.

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«Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», φέρεται να σημείωσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση από τον ετεροθαλή αδερφό της 16χρονης, άλλα όπως φαίνεται η Λόρα δεν έχει καταφύγει εκεί.