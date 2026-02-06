ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρήτη: Μπαράζ σεισμικών δονήσεων άνω των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι
Ειδήσεις
22:34 - 06 Φεβ 2026

Κρήτη: Μπαράζ σεισμικών δονήσεων άνω των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί σειρά σεισμικών δονήσεων στα νότια της Ιεράπετρας, στο Λασίθι.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο λίγο μετά τις 19:30 το βράδυ της Παρασκευής. Στη συνέχεια, μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας, ακολούθησαν άλλες τρεις σεισμικές δονήσεις στην ίδια θαλάσσια περιοχή, με ένταση από 3,8 έως 3,9 Ρίχτερ.

Η πιο πρόσφατη δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:30, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρό της βρισκόταν 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμάται στα 5,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι σεισμικές δονήσεις δεν έγιναν έντονα αισθητές και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία ή αναστάτωση στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Dow Jones σε ιστορικό υψηλό (50.000 μονάδες), καθώς ανέκαμψαν τεχνολογία και Bitcoin
Ειδήσεις

Ο Dow Jones σε ιστορικό υψηλό (50.000 μονάδες), καθώς ανέκαμψαν τεχνολογία και Bitcoin

Στρατινάκη: Από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων
Ειδήσεις

Στρατινάκη: Από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ιπποκράτειο: Καταδίκη πρώην διευθυντή καρδιολογικής κλινικής για φακελάκι - Επιμένει στην αθωότητά του
Ειδήσεις

Ιπποκράτειο: Καταδίκη πρώην διευθυντή καρδιολογικής κλινικής για φακελάκι - Επιμένει στην αθωότητά του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς
Ειδήσεις

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030
Επιχειρήσεις

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030

CrediaBank &amp; Περιφέρεια Κρήτης: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank & Περιφέρεια Κρήτης: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ