Κρήτη: Μπαράζ σεισμικών δονήσεων άνω των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι

Τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί σειρά σεισμικών δονήσεων στα νότια της Ιεράπετρας, στο Λασίθι.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο λίγο μετά τις 19:30 το βράδυ της Παρασκευής. Στη συνέχεια, μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας, ακολούθησαν άλλες τρεις σεισμικές δονήσεις στην ίδια θαλάσσια περιοχή, με ένταση από 3,8 έως 3,9 Ρίχτερ.

Η πιο πρόσφατη δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:30, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρό της βρισκόταν 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμάται στα 5,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι σεισμικές δονήσεις δεν έγιναν έντονα αισθητές και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία ή αναστάτωση στην περιοχή.