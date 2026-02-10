Στο επίσημο δείπνο Ερντογάν - Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
21:20 - 10 Φεβ 2026

Πρόσκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να παραστεί στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο Bestepe στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία, και αποτελεί πρωτοβουλία του Τούρκου Προέδρου.

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο επίσημο τραπέζι προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επίσκεψη, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών επαφών.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ύστερα από τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, μεταβαίνει, αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe προς τιμήν του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Εξοχ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Πρωτεύουσα του Κράτους, ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας».

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 15:15, ενώ στην συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 21:33
