«Χάος» σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης

Σοβαρές δυσχέρειες στην κυκλοφορία καταγράφονται και αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Κυριακή (22/2) -με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και την επόμενη εβδομάδα- λόγω των εκτεταμένων εργασιών βαριάς συντήρησης στη γέφυρα-τούνελ των Λιοσίων στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι παρεμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πέντε εισόδων του αυτοκινητοδρόμου, από την περιοχή της Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Αιγάλεω. Έτσι, όλα τα οχήματα που κινούνται από τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις διοχετεύονται υποχρεωτικά στη Λεωφόρος Αθηνών. Μάλιστα, νωρίτερα το πρωί, στην είσοδο της Αττικής Οδού από τη Λεωφόρο Φυλής, η διέλευση πραγματοποιούνταν χωρίς καταβολή διοδίων, με ελεύθερη πρόσβαση για τα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του οδικού δικτύου είναι ιδιαίτερα έντονη, δεδομένου ότι πρόκειται για ζώνη με ισχυρή βιομηχανική παρουσία και σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των logistics, στοιχείο που αυξάνει αισθητά τον ημερήσιο όγκο φορτηγών στην περιοχή.

Εναλλακτικές διαδρομές

Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εξυπηρετούνται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Για πορεία προς Λαμία, οι οδηγοί ακολουθούν επίσης τη Λεωφόρο Αθηνών και, στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού , στρίβουν προς τον Κηφισό .

, στρίβουν προς τον . Με προορισμό το αεροδρόμιο, η διαδρομή γίνεται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, στη συνέχεια μέσω Κηφισού και επανείσοδο στην Αττική Οδό από την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Η ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη Λεωφόρο Αθηνών όσο και τον Κηφισό, καθώς οδηγοί που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα εισέρχονταν στον αυτοκινητόδρομο σε πιο προχωρημένο σημείο, πλέον διοχετεύονται σε χαμηλότερο κόμβο, αυξάνοντας τον φόρτο στο ήδη πιεσμένο δίκτυο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg94dqkh01l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}