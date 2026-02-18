Μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»: «Δεν γνώριζα», επέρριψε ευθύνες σε συνεργάτες του – Κρίθηκε προφυλακιστέος

Τέσσερις ώρες και σαρανταπέντε λεπτά απολογούταν την Τετάρτη (18/02) στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες έπειτα από έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του. Τελικώς εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρίνεται προφυλακιστέος.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Επίσης, εργαζόμενοι και συντηρητές κατέθεσαν πως η οσμή ήταν έντονη και πως τους έλεγαν ότι είναι από την αποχέτευση.

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης

Για μία ακόμη ημέρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Τρίκαλα, ορισμένοι εργαζόμενοι έσπευσαν να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας που οδηγήθηκε στον ανακριτή. Επίσης, δηλώσεις στήριξης έκανε και ο διευθύνων σύμβουλος της "Ελληνικά Γαλακτομεία", Μιχάλης Σαράντης.

