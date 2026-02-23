Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford
17:20 - 23 Φεβ 2026

Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο στο είδος του, έφτασε στην Κρήτη και τη ναυτική βάση της Σούδας, όπως αποδεικνύουν φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kriti360, η επίσκεψη του αεροπλανοφόρου στη βάση έχει ως σκοπό τον ανεφοδιασμό και εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης παρουσίας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Το USS Gerald R. Ford συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan και αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για περίπου τέσσερις ημέρες, προτού συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι η παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου πραγματοποιείται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/02/2026 - 17:45
