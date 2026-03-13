ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους Δήμους
Ειδήσεις
12:33 - 13 Μαρ 2026

Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους Δήμους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους δήμους της χώρας, καλύπτοντας περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότερους μαθητές.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το υπουργείο, πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση που διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους, στηρίζοντας τη σχολική κοινότητα και την καθημερινότητα των οικογενειών.

Η ενίσχυση φτάνει παντού: από μικρούς και απομακρυσμένους δήμους έως νησιά και περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης.

Η επέκταση αφορά τους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας-Αιδηψού και Αίγινας. Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των δήμων στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυξάνεται από 153 σε 159.

Σήμερα το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων καλύπτει 1.918 δημοτικά σχολεία σε 153 δήμους της χώρας και εξυπηρετεί καθημερινά 179.688 μαθητές με ισάριθμες μερίδες. Με τη νέα επέκταση εντάσσονται 68 επιπλέον σχολικές μονάδες και προστίθενται 4.680 ημερήσιες μερίδες φαγητού για ισάριθμους μαθητές.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Διευρύνουμε το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, ώστε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερες περιοχές της χώρας, να έχουν καθημερινά πρόσβαση σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους. Τα σχολικά γεύματα είναι μια πολιτική στήριξης της οικογένειας και ταυτόχρονα μια καθημερινή παρέμβαση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι σταθερά περισσότερη κάλυψη, περισσότερα σχολεία, περισσότερα παιδιά, με έμφαση εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη».

Η διεύρυνση του Προγράμματος εντάσσεται στη σταθερή στόχευση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση περισσότερων μαθητών και τη στήριξη περισσότερων οικογενειών σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων
Ακίνητα

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης - Τα κριτήρια
Ειδήσεις

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης - Τα κριτήρια

Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση έως 31 Αυγούστου για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια
Ακίνητα

Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση έως 31 Αυγούστου για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ