Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους Δήμους

Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους δήμους της χώρας, καλύπτοντας περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότερους μαθητές.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το υπουργείο, πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση που διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους, στηρίζοντας τη σχολική κοινότητα και την καθημερινότητα των οικογενειών.

Η ενίσχυση φτάνει παντού: από μικρούς και απομακρυσμένους δήμους έως νησιά και περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης.

Η επέκταση αφορά τους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας-Αιδηψού και Αίγινας. Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των δήμων στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυξάνεται από 153 σε 159.

Σήμερα το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων καλύπτει 1.918 δημοτικά σχολεία σε 153 δήμους της χώρας και εξυπηρετεί καθημερινά 179.688 μαθητές με ισάριθμες μερίδες. Με τη νέα επέκταση εντάσσονται 68 επιπλέον σχολικές μονάδες και προστίθενται 4.680 ημερήσιες μερίδες φαγητού για ισάριθμους μαθητές.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Διευρύνουμε το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, ώστε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερες περιοχές της χώρας, να έχουν καθημερινά πρόσβαση σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους. Τα σχολικά γεύματα είναι μια πολιτική στήριξης της οικογένειας και ταυτόχρονα μια καθημερινή παρέμβαση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι σταθερά περισσότερη κάλυψη, περισσότερα σχολεία, περισσότερα παιδιά, με έμφαση εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη».

Η διεύρυνση του Προγράμματος εντάσσεται στη σταθερή στόχευση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση περισσότερων μαθητών και τη στήριξη περισσότερων οικογενειών σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες.