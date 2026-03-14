ΕΣΑμεΑ : Θλίψη για τον χαμό του πρώτου τυφλού Μαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Σταυρίδη

Η ΕΣΑμεΑ και ο πρόεδρός της Ιωάννης Βαρδακαστάνης αποχαιρετούν με θλίψη τον Κώστα Σταυρίδη, τον πρώτο Έλληνα με αναπηρία όρασης, που άνοιξε το δρόμο στους συναθλητές του, λαμβάνοντας μέρος τόσο στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας από τη δεκαετία του 1980 όσο και σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις: ευρωπαϊκές διοργανώσεις στίβου τυφλών, μαραθωνίους, παγκόσμια φόρα κλπ.

Ο πρωτοπόρος δρομέας μεγάλων αποστάσεων Κώστας Σταυρίδης γεννήθηκε το 1951 και μεγάλωσε στην Νίκαια. Ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Στίβου Τυφλών ενώ δεν έλειψε ούτε από τον κοινωνικό στίβο, καθώς επί πολλά έτη ήταν μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. Εργάστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ. Το 1981 συμμετείχε στην πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Τυφλών και στη συνέχεια ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να μπει στο επίπονο άθλημα των μεγάλων αποστάσεων, λαμβάνοντας μέρος σε πάρα πολλές διοργανώσεις.

Ο Κώστας Σταυρίδης μέχρι πρόσφατα συνέχιζε να ασχολείται με τον αθλητισμό σε εθελοντική βάση. Ήταν δραστήριος, κοινωνικός, αγαπητός. Παρών στους κοινωνικούς αγώνες, βαθιά δημοκράτης, μαχητής για τα δικαιώματα των τυφλών και όλων των ατόμων με αναπηρία- θα λείψει πολύ.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Γεννέσιον Θεοτόκου (Παναγίτσα Περιβολάκι).