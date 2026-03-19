Ολόκληρη η Λέσβος σε καραντίνα λόγω του αφθώδους πυρετού

Όλο το νησί είναι σε καραντίνα λόγω του αφθώδη πυρετού, έχει δημιουργηθεί μια ζώνη επιτήρησης 3 χλμ για 22.000 πρόβατα και 800 βοοειδή, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (19/3) ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Π. Χριστόφας.

Αναφορικά με τα κρούσματα αφθώδη πυρετού στην Λέσβο παραδέχθηκε πως στο νησί βιώνουν «μια δύσκολη κατάσταση όχι μόνο λόγω του lockdown αλλά και γιατί η οικονομία του νησιού κατά μεγάλο τμήμα στηρίζεται στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Το νησί έχει χωριστεί σε δύο ζώνες, σε μια ζώνη επιτήρησης 3 χλμ από το αρχικό κρούσμα και σε μια ζώνη προστασίας ευρύτερη10χλμ. Όλο το νησί είναι σε καραντίνα», είπε στο ρ/σ Παραπολιτικά.

Ο κ. Χριστόφας ζητά «να έρθουν και άλλοι κτηνίατροι στο νησί γιατί αυτοί που έχει η περιφέρεια, 7-8 άτομα δεν επαρκούν. Μόνο στην ζώνη επιτήρησης των 3 χλμ πρέπει να ελεγχθούν 22 χιλιάδες πρόβατα και 800 βοοειδή».

Ο δήμαρχος κλήθηκε να σχολιάσει και τις κινητοποιήσεις των βενζινοπωλών, λέγοντας πως «τα δικά μας βενζινάδικα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς να μπορούν να διαθέσουν πολλά λίτρα με αποτέλεσμα η επιβολή του πλαφόν να δυσκολεύει τη βιωσιμότητά τους και ζητάνε εξαίρεση των νησιωτικών περιοχών».