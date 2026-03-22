Αλλαγή ώρας: Πότε επιστρέφει το θερινό ωράριο

Από τα ξημερώματα της επόμενης Κυριακής 29 Μαρτίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, στις 3:00 π.μ., οι δείκτες των ρολογιών θα προωθηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 4:00 π.μ., όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Σημειώνεται ότι το θερινό ωράριο θα ισχύσει έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Η διαμάχη για τη διατήρηση της θερινής ώρας

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή της ώρας και η εφαρμογή του θερινού ωραρίου έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση εντάθηκε το 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της ετήσιας αλλαγής, μετά από δημόσια διαβούλευση όπου το 84% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής, είτε της χειμερινής ώρας. Ωστόσο, λόγω έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών για την επιλογή ώρας, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας προβάλλονται κυρίως λόγοι υγείας, όπως οι διαταραχές ύπνου και η μειωμένη καθημερινή απόδοση. Υποστηρίζεται επίσης ότι μια σταθερή ώρα μπορεί να βελτιώσει την ευημερία, να προσφέρει περιβαλλοντικά οφέλη και να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Από την άλλη, ορισμένοι υπερασπίζονται τη θερινή ώρα, καθώς παρέχει περισσότερες ώρες φωτός κατά τις απογευματινές ώρες, ενισχύοντας την ψυχαγωγία και την ευεξία, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πανδημία του COVID-19 και άλλες πολιτικές προτεραιότητες ανέστειλαν τις σχετικές συζητήσεις, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας. Έτσι, οι χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να προσαρμόζουν τα ρολόγια τους δύο φορές τον χρόνο, μέχρι νεοτέρας.