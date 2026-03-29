Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας - Θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα

Η κηδεία της Μαρινέλλας - η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3) - θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (31/3) στις 14:00.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι η τελετή θα είναι κλειστή για το κοινό, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00 η σορός θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οικείοι της μεγάλης τραγουδίστριας ανέφεραν: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα θα αποχαιρετήσουμε την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα"».