ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θα πούμε το γλυκό, γλυκάκι
The Dealer
13:29 - 30 Μαρ 2026

Θα πούμε το γλυκό, γλυκάκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολύ φοβάμαι ότι τσάμπα κουράστηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως να χάσει κιλά, γιατί μετά την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους ζαχαροπλάστες που ανακοίνωσε θα ακολουθήσουν… τα δέοντα φιλέματα με αποτέλεσμα η δύσκολη και σκληρή θέση του υπουργού Εργασίας να είναι τουλάχιστον γλυκιά… Αλλά πάντα με μέτρο…

Τώρα δεν ξέρω αν η νέα ΣΣΕ εκτός από τα οικονομικά του κλάδου καταφέρει να βελτιώσει την ροή νέου αίματος στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής για την οποία μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως π.χ. ο Βενέτης, ανησυχούν καθώς διαπιστώνουν ότι μέρα με την μέρα στερεύει η δεξαμενή άντλησης νέων ζαχαροπλαστών… Με άλλα λόγια θα πούμε το γλυκό, γλυκάκι…

Και αφού τελειώσαμε με τα γλυκά πάμε και στα ξινά τώρα.

Όσοι περιμένουν να αυξηθεί πέραν των 24 μηνών η περίοδος διακανονισμού χρεών προς τον ΕΦΚΑ μάλλον θα μείνουν με την χαρά γιατί η κυβέρνηση δεν φαίνεται έτοιμη να κάνει μια τέτοια συζήτηση.

Βέβαια το γεγονός πως υπερβαίνει το 8% το ποσοστό εκείνων που χρειάζονται μια νέα βελτιωμένη περίοδο λειτουργεί πιεστικά, αλλά όταν ακούς από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι αν συζητηθεί αυτό το θέμα θα συζητηθεί σε συνδυασμό με την εφορία τότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν θα δούμε σύντομα φως στην άκρη του τούνελ…

Κάποιες (κακές, καλές, διαλέξτε εσείς) γλώσσες λένε πως άλλο νούμερο είχε στο νου του ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει για αύξηση του βασικού μισθού και άλλο ανακοίνωσε.

Λένε, ότι ήθελε να ανακοινώσει παραπάνω από 920 ευρώ, αλλά ελέω της κρίσης κρατήθηκε για την ΔΕΘ όπου - καλώς εχόντων των πραγμάτων - μάλλον θα ανακοινώσει νέο βασικό μισθό ίσως και μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ, αλλά για μετά τις εκλογές…Σωστός !

Και μιας και πιάσαμε τους βασικούς μισθούς θέλω να σας ενημερώσω ότι οι (γνωστοί μας) Χούθι λένε ότι η Σαουδική Αραβία οφείλει μισθούς ύψους 13,08 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν, σε συσσωρευμένες οφειλές προς δημοσίους υπαλλήλους στις περιοχές της Βόρειας Υεμένης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

Η de facto κυβέρνηση της Σαναά παρουσιάζει το θέμα όχι ως απλή εσωτερική εκκρεμότητα της Υεμένης, αλλά ως πολιτική και οικονομική υποχρέωση του Ριάντ, επικαλούμενη τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο και στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Άρα σύμφωνα με την χούθικη λογική την διαφορά των χρημάτων που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα χρήματα που ήθελε να δώσει θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε από την Σαουδική Αραβία που δεν έκανε τίποτε για να σταματήσει η κρίση… Το λένε και οι Χούθι…

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 13:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ