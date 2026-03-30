Πολύ φοβάμαι ότι τσάμπα κουράστηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως να χάσει κιλά, γιατί μετά την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους ζαχαροπλάστες που ανακοίνωσε θα ακολουθήσουν… τα δέοντα φιλέματα με αποτέλεσμα η δύσκολη και σκληρή θέση του υπουργού Εργασίας να είναι τουλάχιστον γλυκιά… Αλλά πάντα με μέτρο…

Τώρα δεν ξέρω αν η νέα ΣΣΕ εκτός από τα οικονομικά του κλάδου καταφέρει να βελτιώσει την ροή νέου αίματος στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής για την οποία μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως π.χ. ο Βενέτης, ανησυχούν καθώς διαπιστώνουν ότι μέρα με την μέρα στερεύει η δεξαμενή άντλησης νέων ζαχαροπλαστών… Με άλλα λόγια θα πούμε το γλυκό, γλυκάκι…

Και αφού τελειώσαμε με τα γλυκά πάμε και στα ξινά τώρα.

Όσοι περιμένουν να αυξηθεί πέραν των 24 μηνών η περίοδος διακανονισμού χρεών προς τον ΕΦΚΑ μάλλον θα μείνουν με την χαρά γιατί η κυβέρνηση δεν φαίνεται έτοιμη να κάνει μια τέτοια συζήτηση.

Βέβαια το γεγονός πως υπερβαίνει το 8% το ποσοστό εκείνων που χρειάζονται μια νέα βελτιωμένη περίοδο λειτουργεί πιεστικά, αλλά όταν ακούς από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι αν συζητηθεί αυτό το θέμα θα συζητηθεί σε συνδυασμό με την εφορία τότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν θα δούμε σύντομα φως στην άκρη του τούνελ…

Κάποιες (κακές, καλές, διαλέξτε εσείς) γλώσσες λένε πως άλλο νούμερο είχε στο νου του ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει για αύξηση του βασικού μισθού και άλλο ανακοίνωσε.

Λένε, ότι ήθελε να ανακοινώσει παραπάνω από 920 ευρώ, αλλά ελέω της κρίσης κρατήθηκε για την ΔΕΘ όπου - καλώς εχόντων των πραγμάτων - μάλλον θα ανακοινώσει νέο βασικό μισθό ίσως και μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ, αλλά για μετά τις εκλογές…Σωστός !

Και μιας και πιάσαμε τους βασικούς μισθούς θέλω να σας ενημερώσω ότι οι (γνωστοί μας) Χούθι λένε ότι η Σαουδική Αραβία οφείλει μισθούς ύψους 13,08 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν, σε συσσωρευμένες οφειλές προς δημοσίους υπαλλήλους στις περιοχές της Βόρειας Υεμένης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

Η de facto κυβέρνηση της Σαναά παρουσιάζει το θέμα όχι ως απλή εσωτερική εκκρεμότητα της Υεμένης, αλλά ως πολιτική και οικονομική υποχρέωση του Ριάντ, επικαλούμενη τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο και στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Άρα σύμφωνα με την χούθικη λογική την διαφορά των χρημάτων που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα χρήματα που ήθελε να δώσει θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε από την Σαουδική Αραβία που δεν έκανε τίποτε για να σταματήσει η κρίση… Το λένε και οι Χούθι…