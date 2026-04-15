Βόλος: Ακροδεξιοί βανδάλισαν το εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης

Άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμό του Εβραϊκού νεκροταφείου στον Βόλο, ανήμερα της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το τοπικό μέσο taxydromos.gr, οι δράστες έγραψαν αντισημιτικά, φιλοναζιστικά και απειλητικά συνθήματα στο χώρο.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) καταδίκασε απερίφραστα την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική και επικίνδυνη για τη συνοχή της κοινωνίας. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές αρχές και οι πολίτες του Βόλου θα αντιδράσουν δυναμικά απέναντι σε τέτοια περιστατικά, υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Επιπλέον, το Συμβούλιο απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΚΙΣΕ

«Ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά) διάλεξαν οι νοσταλγοί του σκοταδισμού να βεβηλώσουν το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου με επαίσχυντα και απειλητικά μηνύματα που στόχο έχουν να διεγείρουν το μίσος εναντίον των Εβραίων για μία ακόμα φορά.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις χυδαίες ενέργειες. Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές Αρχές και η κοινωνία του Βόλου δεν θα επιτρέψουν να παραβιαστούν οι αξίες της Δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Δεν θα επιτρέψουν στο μίσος και τον φανατισμό να πλήξουν την ευημερία και την αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών του Βόλου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκεύματος.

Καλούμε τις διωκτικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων του βανδαλισμού και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη».