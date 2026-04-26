Βανδαλισμός στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 15 προσαγωγές - 3 συλλήψεις

Υλικές ζημιές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 25/4 στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έπειτα από επίθεση ομάδας αγνώστων, οι οποίοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας βαριοπούλες και μπογιές.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 15 ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για οργανωμένη επίθεση στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου από άτομα αγνώστων στοιχείων με καλυμμένα πρόσωπα.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη: «Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση αυτή, όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών , συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της.

Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία».