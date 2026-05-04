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Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ειδήσεις
16:40 - 04 Μάι 2026

Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Reporter.gr Newsroom
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Στην Αθήνα έφθασε σήμερα (4/5) ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, να επισκεφθεί στις 18:00 την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο Β΄.

Πιο αναλυτικά, ακολούθως, στις 19:00, θα μεταβεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, όπου στην Αίθουσα Τελετών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση κατά την οποία θα του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς».

Την επόμενη ημέρα, -27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999-, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η ομιλία θα λάβει χώρα στις 13:00, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης που συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Μετά την προσφώνηση του προέδρου της Βουλής, θα απονεμηθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ στη συνέχεια θα παρατεθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Σημειώνεται ότι φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια στον πατριαρχικό θρόνο και 65 χρόνια ιερατικής διακονίας.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 17:30, ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, με συνδιοργάνωση της εθελοντικής ομάδας Ρωμηών Πράξεις.

Στις 8 Μαΐου, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Κατά την επίσκεψη θα τελέσει Τρισάγιο, θα απευθύνει ομιλία προς μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ευλογήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία και του προέδρου της Εταιρείας, Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Τέλος, την ίδια ημέρα, το απόγευμα, θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά δάφνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία, παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων και με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ενώ θα ολοκληρωθεί με εντυπωσιακή επίδειξη drone αφιερωμένη στις οικουμενικές αξίες που υπηρετεί ο Οργανισμός.

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