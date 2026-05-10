Η ΑΕΚ στην κορυφή της Ελλάδας: Ο 14ος τίτλος στην ιστορία της ομάδας

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα δραματικό ντέρμπι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις με «χρυσό» γκολ του Ζοάο Μάριο.

Η Ένωση, που χρειαζόταν μόνο τη νίκη για να στεφθεί πρωταθλήτρια, πίεσε από τα πρώτα λεπτά αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Ωστόσο, ήταν ο Παναθηναϊκός που άνοιξε το σκορ στο 63ο λεπτό. Ο Τσέριν επιχείρησε πλασέ μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη πήρε το ριμπάουντ, σκοράροντας με κεφαλιά για το 0-1.

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Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επιθετικές αλλαγές, περνώντας τον Ζίνι στο παιχνίδι, με τον Αγκολέζο να αλλάζει τη ροή της αναμέτρησης. Στο 72’, μετά από σέντρα του Ρότα και κόντρα στον Γιόβιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι, ο οποίος με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ.

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε, με τον Ζίνι να αγγίζει την ανατροπή λίγα λεπτά αργότερα, όταν το πλασέ του κατέληξε στο δοκάρι. Τελικά, η λύτρωση για την ΑΕΚ ήρθε στο 90+3’. Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην Ένωση μια νίκη-τίτλο και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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