Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν τη συνεργασία σε ενέργεια, ναυτιλία και υποδομές

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου βρέθηκε η Αθήνα, φιλοξενώντας το MARE MED III Athens Conference 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (12/5) στο ξενοδοχείο Brown Acropol, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών, κυβερνητικών αξιωματούχων, επενδυτών και διεθνών επιχειρηματικών ηγετών από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στις παγκόσμιες εμπορικές, ενεργειακές και μεταφορικές διαδρομές, το συνέδριο ανέδειξε τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας και Ισραήλ, αλλά και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως γεωπολιτικού, ενεργειακού και εμπορικού κόμβου που συνδέει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor).

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Enterprise Greece και συγκέντρωσε πολιτική ηγεσία, θεσμικούς φορείς, πολυεθνικές εταιρείες, στελέχη της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, των υποδομών και της ενέργειας, καθώς και επενδυτές, μέσα από υψηλού επιπέδου συζητήσεις, στρατηγικές παρουσιάσεις και B2B συναντήσεις με επίκεντρο τη διασυνδεσιμότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, τις υποδομές, την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Ιδιαίτερο γεωπολιτικό και οικονομικό βάρος στο συνέδριο, όπως αναφέρεται, προσέδωσε η παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Χάρη Θεοχάρη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Sharren Haskel, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας και των υποδομών, δηλώνοντας ότι «η δύναμη βρίσκεται στη θάλασσα», ενώ σημείωσε πως η ναυτιλία, η ενέργεια και οι υποδομές αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την παγκόσμια οικονομία και το μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα, τόνισε ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές οφείλουν να προστατεύουν την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη βαθιά ανθρώπινη και οικονομική διάσταση των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η σχέση των δύο χωρών «δεν είναι μόνο στρατηγική, αλλά προσωπική και ανθρώπινη». Παράλληλα, επανέλαβε τη στόχευση της Ελλάδας να εξελιχθεί σε διεθνές σημείο αναφοράς για την ποιότητα, τη φιλοξενία και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η Sharren Haskel έδωσε έμφαση στη σημασία της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας και των ενεργειακών υποδομών, χαρακτηρίζοντας το Great Sea Interconnector «γέφυρα ασφάλειας και ανθεκτικότητας για ολόκληρη την περιοχή». Όπως σημείωσε, κάθε νέα ενεργειακή σύνδεση ενισχύει τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την κοινή ευημερία.

Ο Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε την Ανατολική Μεσόγειο «περιοχή σταθερότητας και ευκαιριών», υπογραμμίζοντας ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία έχει πλέον περάσει «από τις διακηρύξεις στη δομική πραγματικότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης ανώτατα στελέχη κορυφαίων ισραηλινών στρατηγικών οργανισμών και επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η Israel Ports Company, η Israel Shipyards και η Israel Aerospace Industries, ενισχύοντας τη θεματολογία γύρω από τις λιμενικές υποδομές, τη ναυτιλία, την άμυνα, την καινοτομία και την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα.

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν:

στις μεταφορές και τις περιφερειακές εφοδιαστικές αλυσίδες,

στα λιμάνια και τις ναυτιλιακές υποδομές,

στην ενεργειακή συνεργασία και ανθεκτικότητα,

στην ασφάλεια και την αμυντική καινοτομία,

στις κυβερνοτεχνολογίες,

στην αγροτική καινοτομία,

στον τουρισμό και στις διασυνοριακές επενδυτικές ευκαιρίες.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Noam Katz, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Πρόεδρος της Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος και ο πρώην Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Κύπρου και Βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο κεντρικά θεματικά πάνελ. Το πρώτο, με τίτλο «IMEC – Μια νέα στρατηγική πραγματικότητα για την περιοχή», επικεντρώθηκε στον στρατηγικό μετασχηματισμό που επιφέρει ο IMEC και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κομβικού διαδρόμου που συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ – Νέες ευκαιρίες συνεργασίας», ανέδειξε τις νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της καινοτομίας, της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας, της ναυτιλιακής ασφάλειας και των διασυνοριακών επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σύγκλιση των τριών χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημαντικός αριθμός υψηλού επιπέδου B2B συναντήσεων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του MARE MED ως πλατφόρμας στρατηγικής επιχειρηματικής συνεργασίας και περιφερειακής οικονομικής διπλωματίας.

Το MARE MED III Athens Conference 2026 επιβεβαίωσε τη δυναμική ενός νέου πλαισίου περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, οικονομικής ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και των ευρύτερων περιφερειακών τους εταίρων.