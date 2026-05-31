Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

Πέντε αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις σε Έβρο και Ροδόπη, καθώς φέρονται να μετέφεραν στο εσωτερικό της χώρας παράτυπους μετανάστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρώτη περίπτωση, χθες (30/5) το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου–Αρδανίου, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν μία διακινητή, η οποία οδηγούσε Ι.Χ. και μετέφερε παράνομα έξι μετανάστες προς την ενδοχώρα.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής, συνελήφθη δεύτερος διακινητής, ο οποίος οδηγούσε όχημα με ακόμη έξι παράτυπους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τρίτου διακινητή, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει με Ι.Χ. πέντε μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, σήμερα (31/5) τα ξημερώματα σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν δύο ακόμη διακινητές, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν έξι μετανάστες που μεταφέρονταν παράνομα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ρυμουλκούμενο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ στην κατοχή του συνοδηγού βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα. Τα οχήματα, οι πλαστές πινακίδες, τα πλαστά χαρτονομίσματα και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ την προανάκριση έχουν αναλάβει τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.