Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο τουριστικών ειδών στο Αιγάλεω, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατέρρευσε τμήμα της οροφής. Εκείνη τη στιγμή στο εσωτερικό βρίσκονταν πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνούς μαύρους καπνούς, που περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εργοστάσιο φυλάσσονταν πλαστικά είδη, κεριά και παιχνίδια, υλικά που παράγουν έντονο καπνό κατά την καύση τους.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο κτίριο στεγάζονταν και γραφεία, όπου εργάζονταν περισσότεροι από 15 υπάλληλοι. Όλοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Εργαζόμενοι δήλωσαν ότι άκουσαν πρώτα τα τζάμια να σπάνε από τη θερμότητα, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα στον όροφο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πρώτος όροφος έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.

Λόγω της πυρκαγιάς εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

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