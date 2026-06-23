Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2026 αναμένεται την Πέμπτη (25/6), ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο και ιδιαίτερα καθοριστικό στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους.

Ειδικότερα, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ στη συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να οριστικοποιήσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη Ιουλίου με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), οπότε και οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν σε ποια σχολή ή τμήμα πέτυχαν την εισαγωγή τους.