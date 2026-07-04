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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες την Κυριακή (5/7)
Ειδήσεις
19:44 - 04 Ιουλ 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες την Κυριακή (5/7)

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή (5/7) προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.  

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» βρίσκονται η Αττική, η Κορινθία, η Εύβοια, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας αναμένεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3), γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες.

Συστάσεις από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξηρή βλάστηση, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, το κάψιμο υπολειμμάτων ή ακόμη και η απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου μπορούν, μέσα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται των κτισμάτων. Η συντήρηση των καθαρισμένων οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης», υπογραμμίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών υψηλού κινδύνου, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας».

Σημειώνεται ότι, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Με υπευθυνότητα, προσοχή και συνεργασία μπορούμε να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και να προστατεύσουμε τον τόπο μας», υπογραμμίζεται.

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