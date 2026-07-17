ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Τεχνικών του Ομίλου ΔΕΗ καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα, απρόκλητη και βίαιη επίθεση που όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της δέχθηκαν εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ σε σχετική της ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συντονισμένη ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στα συνεργεία της εταιρείας, προπηλακίζοντας και εξυβρίζοντας τους εργαζόμενους, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε εκτεταμένες φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και εξοπλισμού.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Αντίθετα, είναι ακόμη ένας κρίκος σε μια αλυσίδα επαναλαμβανόμενων επιθέσεων που έχουν καταγραφεί στην ίδια περιοχή τα προηγούμενα χρόνια.

Η επικινδυνότητα της συγκεκριμένης περιοχής ήταν γνωστή σε όλους και πρωτίστως στη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Για τον λόγο αυτό γεννάται εύλογα το ερώτημα:

Ποια προληπτικά μέτρα είχαν ληφθεί ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι πριν αποσταλούν σε μια περιοχή όπου είχαν ήδη σημειωθεί αντίστοιχα περιστατικά βίας;

Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Όμως η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί σχέδιο ασφάλειας.

Οι νόμοι για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι απολύτως σαφείς: ο εργοδότης οφείλει να εκτιμά όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, να οργανώνει την εργασία με τρόπο που να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να προσαρμόζει τα μέτρα αυτά όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν!

Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά μόνο τεχνικούς κινδύνους ή εργατικά ατυχήματα. Περιλαμβάνει και τους κινδύνους που προέρχονται από τρίτους, όταν αυτοί είναι γνωστοί, προβλέψιμοι ή έχουν ήδη εκδηλωθεί στο παρελθόν.

Δυστυχώς, τα περιστατικά αυτά δεν περιορίζονται στα Ζωνιανά. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν δεχθεί επανειλημμένα λεκτικές επιθέσεις, απειλές, προπηλακισμούς, καταστροφές υπηρεσιακών οχημάτων και εξοπλισμού, ακόμη και πυροβολισμούς κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους πολίτες, βρίσκονται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωποι με ακραίες και βίαιες συμπεριφορές.

Ως Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ απαιτούμε άμεσα από τη Διοίκηση:

Να πραγματοποιηθεί άμεσα αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των περιοχών όπου έχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας.

Να επικαιροποιηθεί η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να περιλαμβάνει και τους κινδύνους από βίαιες επιθέσεις κατά εργαζομένων.

Να θεσπιστεί ειδικό πρωτόκολλο επιχειρησιακής δράσης για εργασίες σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Να εξασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η παρουσία και συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Να παρέχεται στους εργαζόμενους εκπαίδευση για τη διαχείριση περιστατικών βίας και απειλών.

Να παρέχεται πλήρης νομική και υπηρεσιακή κάλυψη σε κάθε εργαζόμενο που γίνεται θύμα επίθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Να διερευνηθούν οι ευθύνες για την αποστολή συνεργείων σε περιοχές γνωστής επικινδυνότητας χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Δεν θα επιτρέψουμε να θεωρηθεί η βία απέναντι στους εργαζόμενους ως μια “αναμενόμενη δυσκολία” της εργασίας τους.

Δεν θα αποδεχθούμε τη λογική ότι οι συνάδελφοί μας θα πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.

Η ανθρώπινη ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες.

Η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι προνόμιο.

Είναι δικαίωμα των εργαζομένων και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της εργοδοσίας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Τεχνικών του Ομίλου ΔΕΗ.