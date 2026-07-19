Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με τη σορό που βρέθηκε το Σάββατο (18/7) μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων, ενώ «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα (20/7).

Υπενθυμίζεται πως τη βαλίτσα βρήκε ένας άστεγος άνδρας, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη οσμή που προερχόταν από το σημείο και κάλεσε τις Αρχές, δηλώνοντας μάλιστα πως από τη βαλίτσα προεξείχε ανθρώπινο μέλος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα και να συλλέξουν στοιχεία, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής, καθώς ήταν σαφές πως επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, πρόκειται για σορό γυναίκας ύψους περί το 1,65 μ. που ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και στρυμωγμένη στη βαλίτσα, ενώ η γυναίκα φαίνεται πως ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών.

Σύμφωνα, δε, με την πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα ήταν νεκρή περίπου 5-6 ημέρες, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η σορός της είχε ήδη αρχίσει να αλλοιώνεται. Για τον λόγο αυτόν, θα γίνει έρευνα και στη βάση εξαφανισμένων προσώπων, με έμφαση σε πρόσφατες περιπτώσεις.

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, στη σορό δεν υπάρχουν σημάδια από μαχαίρι ή όπλο, ούτε κάταγμα στο κρανίο.

Τη Δευτέρα (20/7) αναμένεται να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και η νεκροτομή, με τις Αρχές να περιμένουν πως οι εξετάσεις αυτές θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση. Ακόμη, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του αιφνίδιου θανάτου.

Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από την γύρω περιοχή μήπως εντοπιστούν τα ίχνη των ατόμων που προσέγγισαν το – εδώ και τρία χρόνια ακατοίκητο – κτήριο κρατώντας κάποια βαλίτσα.

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