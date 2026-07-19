Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κω το Σάββατο (18/7), όταν εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καρδάμαινας η σορός ενός ανήλικου κοριτσιού.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σήψης. Άμεσα στην περιοχή έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν η ταυτότητα του παιδιού, καθώς και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Λιμεναρχείο.