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Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα
Ειδήσεις
16:53 - 19 Ιουλ 2026

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κω το Σάββατο (18/7), όταν εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καρδάμαινας η σορός ενός ανήλικου κοριτσιού.  

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σήψης. Άμεσα στην περιοχή έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν η ταυτότητα του παιδιού, καθώς και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

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