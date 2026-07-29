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ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον
Ειδήσεις
17:17 - 29 Ιουλ 2026

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδή.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ύστερα από μια εκτενή και οργανωμένη ανακριτική διαδικασία, την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και τον συντονισμό των απαραίτητων επιχειρησιακών ενεργειών, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα τρία άτομα ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή, τα οποία και εκτελέστηκαν στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη

Το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων, τόσο στους γύρω χώρους, όσο και εντός αυτού. Στην επιχείρηση συμμετείχε ισχυρή δύναμη της ΔΑΕΕ, αποτελούμενη από δέκα έμπειρα στελέχη, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν και τους τρεις αναζητούμενους, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, εκτελώντας τα σχετικά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία.

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