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Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο
Ειδήσεις
10:42 - 01 Αυγ 2026

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για ακόμη μια μέρα από το πρωί του Σαββάτου (1/8). Συγκεκριμένα, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας πέρασε στην Αττική, φτάνοντας μέχρι το Πόρτο Γερμενό και απέκτησε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν τη ραγδαία εξάπλωσή της.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου (1/8), λίγο μετά τις 6:00, ξεκίνησε η μαζική επιχείρηση από αέρος, με τουλάχιστον εννέα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις και δίνοντας ελπίδα στους κατοίκους που είχαν περικυκλωθεί από δύο ενεργά μέτωπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική στην περιοχή, καθώς σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdfchl2huht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την ίδια ώρα, η φωτιά εξαπλώθηκε και στην απέναντι πλευρά του Πόρτο Γερμενού, στον Μύτικα, φτάνοντας μέχρι τον οικισμό της Ψάθας. Η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή και να κινηθούν προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα.

Νωρίτερα, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι είχαν εκκενωθεί προληπτικά, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις κατοικημένες περιοχές.

Καθοριστική υπήρξε η έγκαιρη κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, ενώ οι πολίτες μεταφέρθηκαν χωρίς προβλήματα στο Αλεποχώρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύουν περαιτέρω, από το πρωί του Σαββάτου, την επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, αυξάνοντας τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο πριν από τη δύση του ήλιου.

Βοιωτία: Συνεχίζεται η δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης

Στα μέτωπα της Βοιωτίας, οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρεί η ειδική ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ μηχάνημα έργου που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με τη Δασική Υπηρεσία για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής, εφαρμόζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διευκολύνοντας την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Αίγιο: Αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη - Σε ύφεση η πυρκαγιά

Με ενισχυμένες δυνάμεις συνεχίζεται από το πρωί του Σαββάτου η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιάλειας.

Στην προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου συμμετέχουν συνολικά 83 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης της φωτιάς.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμβάλλουν υδροφόρα οχήματα που έχουν διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αιγιαλείας, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdbutovfob5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ρέθυμνο: Η πυρκαγιά υποχωρεί - Συναγερμός για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει στο νότιο Ρέθυμνο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, όμως σε αρκετά σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που σιγοκαίνε, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διασώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Φοινικόδασους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdejltiq1dt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για τον λόγο αυτό, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν 220 πυροσβέστες, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που η φωτιά αναζωπυρωθεί.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, περιορίζοντας τις δυνατότητες των εναέριων μέσων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ελικόπτερο που έφτασε στο μέτωπο νωρίς το πρωί δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdfg0d30dq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/08/2026 - 10:49
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