Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Νίκος Καλογερόπουλος.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές ταινίες που ξεχώρισαν κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Το 1981, ο Νίκος Καλογερόπουλος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», ερμηνεία για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1984, πρωταγωνίστησε στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή», αποσπώντας για τον ρόλο του το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.